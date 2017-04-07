Папа Римский призвал молодежь не жить иллюзиями, а трудится ради лучшего мира

Трудитесь ради лучшего мира: с таким призывом Папа Франциск обращается к молодёжи мира в апрельском видеопослании на испанском языке, сообщает Радио Ватикана.

Поясняя молитвенные прошения, сформулированные Апостольством молитвы, Святейший Отец выражает надежду, что молодые христиане сумеют великодушно следовать своему призванию, серьёзно размышляя о возможности посвятить себя Господу в священстве или монашестве.

Папа Франциск призывает молодёжь не жить иллюзиями о свободе, которая влачится за модой настоящего момента:

«Не позволяйте, чтобы другие взяли в свои руки перемены! Вам, молодым людям, принадлежит будущее, и я прошу вас быть строителями мира, приняться за работу ради лучшего мира».

Папа Франциск призывает молодых людей принять этот вызов и просит всех верующих молиться о них, дабы новые поколения могли всем сердцем ответить на своё призвание, готовясь к великим свершениям в нашем мире.