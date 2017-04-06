Папа Римский встретился с мусульманской делегацией

Папа Франциск 5 апреля принял в Зале Павла VI делегацию мусульманских лидеров из Великобритании, которые прибыли на встречу вместе с архиепископом Вестминстерским кардиналом Винсентом Николсом и Жаном-Луи Тораном, президентом Папского совета по межрелигиозному диалогу, сообщает Радио Ватикана.

Мусульманские лидеры находятся в Риме по случаю конференции, посвящённой темам интеграции, образования и насилия.

Обращаясь к делегатам, Святейший Отец сказал:

«Приветствую вас с радостью. Мне нравится думать, что самым важным заданием, стоящим перед нами, перед человечеством, является "работа ушей", то есть слушать. Слушать, не спеша с ответом. Принимать слово брата, сестры, а затем решать, что сказать от себя. Умение выслушать другого очень важно. Стоит отметить, что, когда люди обладают способностью слушать, они беседуют негромко, спокойным тоном. Но когда такого нет, разговор идёт на повышенных тонах и начинается крик. Среди братьев мы все должны говорить, слушать друг друга и говорить не спеша, спокойно, вместе искать пути. Когда люди слушают и говорят, они уже находятся в дороге. Я благодарю вас за это путешествие, которое вы совершаете, и прошу Бога благословить вас. Пожалуйста, молитесь и обо мне. Большое вам спасибо», - сказал Папа.