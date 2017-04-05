В Ираке католики проведут марш мира длиной в 140 километров

Христианское шествие длиной в 140 км состоится в Ираке 9 апреля, в Вербное воскресенье. Цель акции - призвать к прекращению насилия в этой стране и на всем Ближнем Востоке, сообщает "Интерфакс-Религия" со ссылкой на сайт британской газеты "The Catholic Herald".

В марше мира, который стартует после мессы в городе Эрбиль и продлится неделю, до Пасхи, примут участие около ста человек, сообщил патриарх Халдейской католической церкви Луис Сако.

"Наступил момент, когда мы проходим сквозь туннель, и мы должны прилагать все усилия и молиться во имя мира в нашей стране и в регионе, а также о безопасном возвращении насильственно перемещенных людей в их дома", - заявил Луис Сако, который присоединится к шествию 13 апреля.

В акции примет участие группа верующих из французского города Лион.

Численность христианской общины в Ираке с 2003 года сократилась в десять раз - с 1,5 миллионов до 150 тысяч. Они подвергаются гонениям со стороны членов террористической организации "Исламское государство", которые ввели для иракских христиан специальный ежегодный налог - до 500 долларов с человека. Им также запрещено строительство храмов.