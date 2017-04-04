Папа Римский призвал священников избегать карьеризма, разрушающего РКЦ

Папа Франциск встретился в Ватикане с общиной Папской Испанской коллегии во имя святого Иосифа. В этом году структура отмечает 125-летие своего основания в Риме. Папа обратился к священникам с призывом избегать карьеризма, который разрушает Римо-католическую церковь, сообщает Радио Ватикана.

Обращаясь к священникам, Папа напомнил об одном важном отрывке их Евангелия - об ответе Иисуса книжнику: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей и всеми силами твоими». Это ответна вопрос, стоящий перед каждым призванным к церковному служению: чего именно желает от нас Господь, какова Его воля:

«Любить всем сердцем означает делать это без оговорок и без двусмысленности, без ложного интереса, не стремясь к личному успеху или карьере», - подчеркнул он.

Папа также напомнил, что милосердная любовь требует от пастырей «встречи с другим человеком, стремления понять его, принять и простить от всего сердца». Однако в одиночку расти в таком милосердии невозможно. «Господь призвал нас быть общиной, дабы эта любовь смогла объединить всех священников особой связью служения и братства. Для этого необходим Святой Дух и вместе с Ним личная духовная борьба». Это всегда злободневно, и с первых дней Церкви ничего в этом плане не изменилось. Вызов остаётся прежним: «преодоление индивидуализма, активное принятие дара разнообразия, поиск священнического единства, которое является знаком Божьего присутствия в общине. Священник, не хранящий единства, практически изгоняет Бога из своего свидетельства. Он перестаёт быть свидетелем Божьего присутствия».

Папа Франциск призвал священников «не гоняться за титулами, но быть учениками Иисуса 24 часа в сутки». Только так они смогут помочь другим людям открыть для себя Воскресение и Жизнь и дать осознанный и великодушный ответ Богу и ближним.

Святейший Отец подчеркнул, что клерикальный академизм порождает «все те идеологии, которые наполняют Церковь зловонием», и это становится заметно так или иначе. Подлинная подготовка к священству должна зиждиться на четырёх столпах: академическом, духовном, общинном и апостольском.

«Нельзя довольствоваться упорядоченной и комфортной жизнью, позволяющей жить без забот, не чувствуя необходимости взращивать в себе дух бедности». Нужно помнить, что этот дух нищеты «был укоренён в сердце Самого Христа, Который, будучи богатым, обнищал ради нашей любви», - сказал Папа.

Он также подчеркнул, что священники призваны достичь «подлинной свободы детей Божьих в правильных отношениях с миром и с земными благами». Примером тому служат «апостолы, которых Иисус призвал уповать на Божественный промысел и следовать за Ним, отказавшись от бремён и связей».

В завершение Папа Франциск призвал священников никогда не забывать, что «дьявол всегда выходит из кошелька». Нужно благодарить Бога «за всё, что у нас есть; великодушно и добровольно отрекаться от избыточного, становясь таким образом всё ближе к бедным и слабым. Как ваш брат, отец и друг, прошу вас: пожалуйста, избегайте церковного карьеризма: это подлинная чума», - подчеркнул Папа Франциск.