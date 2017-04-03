В Ватикане состоялся совместный симпозиум католиков и протестантов

В Клементийском зале Ватикана 31 марта Папа Римский встретился с участниками межконфессиональной конференции, организованной Папским комитетом исторических наук на тему «Лютер. 500 лет спустя», сообщает Радио Ватикана.

В своём обращении к делегатам Папа Франциск вознёс благодарение Богу за это знаменательное событие и выразил своё изумление: по его словам, «еще недавно конференция подобного рода была бы совершенно немыслимой»:

«Говорить о Лютере, о протестантах и католиках, собравшихся по инициативе органа Святейшего Престола: действительно, мы касаемся рукой плодов Святого Духа, Который преодолевает любые барьеры и преображает конфликты в благоприятные возможности для роста в единстве».

В своей речи Папа Франциск отметил поиски межконфессионального единства, отражённые в «совместном воспоминании пятого столетия начала Реформации Лютера». По словам Святейшего Отца, это замечательная возможность взглянуть вместе на происходящее, потому что серьёзные размышления о личности Мартина Лютера и анализ его критики Церкви того времени и папства, безусловно, «помогают преодолеть атмосферу взаимного недоверия и соперничества, которая слишком долго в прошлом характеризовала отношения между католиками и протестантами».

«Тщательное и строгое исследование, свободное от предрассудков и идеологических споров, позволяет Церквам, ведущим сегодня диалог, выявить и принять всё то положительное и легитимное, что было в Реформации, а также дистанцироваться от былых ошибок, перегибов и неудач, признавая грехи, которые привели к расколу».

Также Папа отметил: «Мы все хорошо знаем, что нельзя изменить прошлого. Однако после пятидесяти лет экуменического диалога между католиками и протестантами вполне возможно совершить очищение памяти», избегая при этом любых проявлений обиды, ведущей к искажениям.

«Мы, христиане сегодняшних дней, призваны освободиться от предрассудков в отношении веры, которую исповедуют другие люди, с иным акцентом и на другом языке, чтобы взаимно попросить прощения за грехи наших отцов и вместе молить Бога о даре примирения и единства», - сказал Папа.