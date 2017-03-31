Во львовском костеле иезуитов впервые за 100 лет прозвучал орган

В Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла (Костел Иезуитов) во Львове впервые за сто лет прозвучал орган. В рамках Международного фестиваля органной и камерной музыки во Львове в храме на органе играл главный органист кафедрального собора канторум Базельланд в Швейцарии Илья Вьольми, сообщает "ZAXID.NET".

Для концерта в храм специально привезли цифровой орган, который заберут после выступления.

«У нас есть свой орган, которому несколько сотен лет, но он пока не работает. Для концерта специально привезли инструмент. В такой способ мы сможем воссоздать ту атмосферу, которая раньше здесь была», – рассказал настоятель храма святых апостолов Петра и Павла Степан Сус.

По словам директора Международного фестиваля органной и камерной музыки во Львове Тараса Ризняка, фестиваль должен привлечь внимание к органной музыки во Львове и реставрации музыкальных инструментов.

«Мы хотим привлечь меценатов к восстановлению органов во Львове. В городе есть немало органистов, но лишь одна концертная локация – Львовский дом органной и камерной музыки. Относительно органа в Гарнизонном храме, то на самом деле надо взвесить, стоит ли его реставрировать, или проще купить новый. Наши польские коллеги нам рассказали, что применяемый орган стоит около 6 миллионов гривен, реставрировать старый инструмент будет дороже», – рассказал Тарас Ризняк.

Во Львове есть четыре действующие органы – в Львовском музее истории религии, Костеле святого Антония, Львовском доме органной и камерной музыки и Латинском кафедральном соборе в центре города.

Напомним, 30 марта, во Львове стартовал Второй Международный фестиваль органной и камерной музыки. Фестиваль продлится до 8 апреля, вход на все мероприятия бесплатный.