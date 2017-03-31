Папа Римский призвал к молитве об Ираке

На ватиканской площади Святого Петра, 29 марта, в завершение общей аудиенции Папа Франциск призвал верующих к молитве об Ираке, подчеркнув, что гражданское население страны нуждается в защите, сообщает Радио Ватикана.

Ирак представляет собой мозаику религий и этнических групп, это подлинное богатство страны, поскольку представляет собой единство в многообразии, силу союза, процветание в гармонии. В частности, Папа сказал:

«Прошу вас молиться об Ираке, о примирении и согласии между его различными этническими и религиозными компонентами, о мире, единстве и процветании в этой стране. Я думаю о гражданских лицах, оказавшихся в ловушке западных районов Мосула, о военных беженцах: чувствую сердечное единство с ними в молитве и духовной близости. Выражаю глубокую скорбь по жертвам кровавого конфликта и вновь обращаюсь ко всем с призывом всеми силами встать на защиту гражданских лиц: это неотложный долг и необходимость».

Призыв Святейшего Отца прозвучал вскоре после его встречи с Постоянным комитетом по диалогу, который объединяет делегатов Папского совета по межрелигиозному диалогу и Суперинтендантств иракских шиитов, суннитов, христиан, езидов, савеев и мандеев. Папа Франциск обратился к ним, отмечая разнообразие и равенство детей «общего земного отца Авраама»:

«Все различны и в тоже время равны, как пальцы на руке: есть пять пальцев, и все они разные». Диалог - это богатство, присущее братству, и, следовательно, путь к миру, подчеркнул в завершение своего обращения Папа Франциск.