Молчание делает нас соучастниками абортов - католические епископы Мексики

Молчание перед фактом уничтожения жизни нерождённого человека делает нас соучастниками преступления аборта. Об этом заявили мексиканские епископы в специальном послании на День защиты жизни, в литургический праздник Благовещения, сообщает Радио Ватикана.

«Жизнь не является благом, которое мы раздаём, но даром, который мы однажды получили», - говорится в тексте, подписанном монс. Франсиско Хавьером Чавольей Рамосом.

«Никто не имеет права посягать на неприкосновенность другого человека: ни в исследовательских целях, ни потому, что речь идёт о стариках, инвалидах, о недееспособных больных или мигрантах. <…> В современном обществе «идеология уважения животных воспринимается как ответственность, однако решение об убийстве нерождённого ребёнка понимается как право. Бесчеловечный и преступный беспорядок постепенно охватывает всю страну, и сегодня в Мексике убивают тысячи нерождённых детей», - говорится в заявлении поместных епископов.

С решительным призывом прелаты обращаются к пастырям, верующим и ко всем гражданам страны: "злободневные вызовы обращены непосредственно к нам, и поэтому все мы «облечены в серьёзную человеческую и социальную ответственность. Обращение архангела Гавриила к Пресвятой Деве Марии – "не бойся" - напоминает нам, что жизнь необходимо смело защищать».

«Пусть время Великого поста станет благоприятной возможностью исправить ошибки, прежде всего молчания, которое делает нас соучастниками преступления абортов. Нам нужно просить прощения у множества людей, уничтоженных таким прерыванием жизни: своим молчанием мы способствовали их гибели», - говорится в послании.