Папы Римский призывает ООН запретить ядерное оружие

Папа Франциск обратился со специальным посланием к Элейн Уайт Гомес, председателю Конференции ООН для согласования юридически обязывающего документа о запрете ядерного оружия, который привел бы к полной ликвидации этого оружия, сообщает Радио Ватикана.

Ссылаясь на свое выступление перед генеральной ассамблеей ООН 25 сентября 2015 года, а также на Преамбулу и первую статью Устава ООН, Святейший Отец подчеркивает, что основой международного правового устройства является мир, мирное решение споров и развитие дружеских отношений между народами. "Этика и право, основанные на угрозе взаимного уничтожения и потенциально уничтожения всего человечества противоречат самому духу Организации Объединенных Наций", - подчеркивает Папа, призывая стремиться к миру без ядерного оружия, полностью применяя Трактат о нераспространении.

Также он отметил, что сегодня, в атмосфере нестабильности и конфликтности, пишет далее Папа, мы сталкиваемся с такими угрозами миру и безопасности, как терроризм, ассиметричные конфликты, проблемы информационной безопасности, экологические проблемы, бедность. В этих условиях "обладание ядерным оружием неуместно". Оно является лишь тратой ресурсов, которые следовало бы направить на борьбу с бедностью и достижение целей, поставленных ООН в области устойчивого развития.

Папа предлагает задуматься о том, насколько приемлемым может быть равновесие, основанное на страхе, на тенденции увеличения этого страха и уменьшения доверия между народами. "Мир и международная стабильность не могут зиждиться на фальшивом чувстве безопасности, угрозе взаимного разрушения и полного уничтожения", - сказал Папа.

Он также сказал, что мир строится на справедливости, целостном человеческом развитии, основных правах человека, на охране творения, на участии всех людей в общественной жизни, доверии между народами, доступе к образованию и здравоохранению, на диалоге и солидарности. Этическое рассуждение о мире и безопасности должно выходить за рамки страха и изоляционизма, которые, увы, преобладают в международных дебатах.

В сегодняшнем мире все взаимосвязано, напомнил Папа, цитируя энциклику "Laudato si’”, поэтому для достижения мира нужно «строить и укреплять механизмы доверия и сотрудничества, способные создать условия для мира без ядерного оружия». Для этого необходим максимально инклюзивный диалог с участием не только ядерных держав, но и тех стран, которые не обладают ядерным оружием, военных и частных организаций, религиозных общин. Чтобы достичь мира без ядерного оружия, мы должны избегать взаимных обвинений и поляризации, которая не содействует диалогу, а ставит ему преграды, подчеркивает Папа Франциск в своем послании Элейн Уайт Гомес, председателю Конференции ООН для согласования юридически обязывающего документа о запрете ядерного оружия.