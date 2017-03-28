В Милане Папа Римский отвечал на вопросы подростков

Чтобы передавать веру детям, нужно давать свидетельство, то есть показать им, как вера помогает жить. Папа Франциск подчеркнул эту мысль в ходе пастырской поездки в Милан, где на стадионе «Сан-Сиро» встретился с подростками, готовящимися к Таинству Миропомазания или недавно его принявшими, сообщает Радио Ватикана.

Вместе с ними на встречу пришли катехизаторы, родители, волонтеры и дети из ораториев: всего около 78 тысяч человек. Встреча прошла, как обычно, в форме беседы и ответов на вопросы.

Всего Святейшему Отцу задали три вопроса. Первый – о том, что помогало Папе возрастать в дружбе с Иисусом, когда сам он был подростком. Папа ответил, что большую роль в этом сыграли бабушки и дедушки. Старшее поколение обладает особой мудростью. «Говорите с бабушками и дедушками», - посоветовал Папа молодежи и порекомендовал также общаться со сверстниками в приходах и ораториях. Но все это должно обязательно сопровождаться молитвой.

Второй вопрос Папе задали родители, и он касался передачи веры молодому поколению. Главное – это свидетельство жизни, ответил Папа и предложил всем присутствующим вспомнить, чье свидетельство особенно помогло им в духовной жизни. Святейшему Отцу в свое время помог пример священника, который его крестил и духовно сопровождал вплоть до поступления в новициат. Папа заметил, что взрослые даже не представляют себе, какие страдания они причиняют детям, когда ссорятся или расстаются. Дети вынуждены нести на себе все бремя последствий, сказал Папа и пригласил родителей читать «Amoris Laetitia», особенно первые главы. Детям нужно «показать, как вера помогает идти вперед и переносить многочисленные драмы не пессимистично, но с упованием. Это лучшее свидетельство, какое мы можем дать».

Папа отметил значение воскресной Мессы и совместного времяпровождения по воскресеньям и в праздники. Это очень важно, и «терять время на детей» необходимо, сказал Папа, констатировав, что сегодня родители играют с детьми очень мало. Кроме того, нужно воспитывать детей в духе солидарности, наставляя их в делах милосердия.

Отвечая на третий вопрос - заданный катехизатором - о необходимости сотрудничества в деле воспитания, Папа посоветовал сохранять гармонию трех языков: языка ума, сердца и рук.

Общаясь с подростками, Папа уделил особое внимание проблеме буллинга и попросил детей дать обещание Господу никогда не заниматься травлей сверстников.