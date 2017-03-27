В Калуше состоялось театральное действие - воспроизведение страстей Христовых

В четвертое воскресенье Великого поста, 26 марта, по улицам Калуша прошла многолюдная процессия - ход Крестного пути с участием духовенства греко-католической и католической церквей, сообщают "Известия Калущини".

Крестный ход, основной целью которого было пережить дорогу Господа к Воскресению через Голгофу, начался у храма Святого Архистратига Михаила УГКЦ.

В этом году верующие имели возможность пережить крестный ход Иисуса Христа на Голгофу - театральное действие воспроизведение страстей Христовых "Изобразительная Крестный путь" воссоздали члены молодежной христианской общины "Дар", которая действует как любительское объединение при местном храме в жилом массиве "Хотений". В роли Христа, Марии, воинов Пилата, женщин, Иоанна Крестителя выступили студенты и школьники.

"Это уже 54 наша Крестная дорога. Мы побывали во многих приходах на Прикарпатье", - сообщил настоятель прихода.

Традиционно на Крестном пути крест поочередно несли представители духовенства, работники полиции, прокуратуры, суда, представители медицины, культуры и лидеры молодежных организаций, образования, власти города и района, матери и отцы, студенты, воспитаники учебных заведений города и района, церковная прислуга и участники боевых действий.

"Боже, сохрани Украину, как Ты всегда сохраняешь христианские государства. Вдохнови нашу власть, чтобы она служила тем, кто выбрал ее, а не своим интересам. Призри на нас, пусть исчезнет противостояние между властью и народом, пусть живет все в Твоей благодати", - молились участники крестного хода.