Папа Римский и лидеры стран ЕС обсудили вопросы глобализации и солидарности

Папа Римский 25 марта встретился с лидерами стран Евросоюза и главами евроинститутов накануне юбилейного саммита ЕС в Риме. Аудиенция состоялась в Апостольском дворце Ватикана, сообщают "РИА Новости".

От лица гостей понтифика выступили глава Европарламента Антонио Таяни и премьер Италии Паоло Джентилони.

"Евросоюз должны представлять не только численные показатели, но и моральные примеры, ценности, разнообразие идей и мнений", — заявил Джентилони.

По его словам, глобализация, которая может становиться двигателем прогресса и открывать новые возможности, создала ряд серьезных дисбалансов. "Миллионы бедных ставят под сомнение нашу способность управлять, экономический кризис привел к росту безработицы. Столкнувшись лицом к лицу с этими вызовами, мы должны определить общие способы их решения", — сказал премьер Италии.

Папа Франциск посвятил свое выступление духовным идеалам Европы, которые он призвал не низводить до уровня финансовых потребностей. По его словам, они, напротив, должны ставить в центр человеческую личность, стремление к миру и открытость для будущего.

"Европа ищет надежду в солидарности, которая является самым действенным противоядием против популизма", — заявил понтифик, призвав европейских лидеров идти к согласию, не давая волю эмоциям.

"Отцы-основатели напоминают нам, что Европа — это не совокупность правил, которым нужно следовать, не стопка протоколов и процедур, которые нужно соблюдать. Это и есть жизнь, способ познать человека на основе его неотъемлемого достоинства", — сказал папа Франциск.

В Риме состоялся саммит ЕС, посвященный 60-летию Римских договоров.