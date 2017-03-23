Папа Римский отказался от степени почетного доктора университета Салерно

Папа Римский Франциск отказался от степени почетного доктора университета итальянского города Салерно, поскольку он «никогда не принимает почестей», сообщает Благовест-Инфо со ccылкой на итальянский сайт Faro di Roma.

Единственное исключение из этого правила понтифик сделал в мае прошлого года, приняв «по настоянию» немецкого кардинала Вальтера Каспера, бывшего председателя папского совета содействия христианскому единству, премию Карла Великого.

Ранее, 16 марта, Салернский университет, который считается старейшей в мире школой медицины, объявил о присуждении почетного доктората Папе Бергольо «как врачу душ». Как отмечает Faro di Roma, заявляя во всеуслышание о награждении Папы, руководство вуза забыло дождаться ответа из Ватикана.

Университет города Салерно, расположенного в области Кампания на юге Италии, считает себя преемником Салернской врачебной школы, возникшей в IX веке. Хотя эта школа не называлась тогда университетом, она претендует на звание первого вуза в Европе. По преданию, она была основана случайно встретившимися на этом месте в грозу четырьмя врачами: итальянцем, греком, арабом и евреем, пишет Википедия.

Решение о присуждении Папе Франциску степени почетного доктора было принято 16 марта в ходе конгресса католических врачей.