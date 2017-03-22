Папа Римский встретился с президентом Руанды и попросил прощения за грехи католиков, совершенные во время геноцида в этой стране

Папа Франциск 20 марта принял на частной аудиенции в Ватикане президента Республики Руанды Поля Кагаме. На этой встречи Папа выразил глубокую скорбь Святейшего Престола, Церкви и свою личную скорбь по поводу геноцида народа тутси, а также попросил прощения за грехи католиков, которые в те времена поддались искушению ненависти и насилия, сообщает Радио Ватикана.

В ходе дружественной беседы были подтверждены добрые отношения между Святейшим Престолом и Республикой Руандой и дана высокая оценка достижениям в восстановлении социальной, экономической и политической стабильности страны. Было отмечено сотрудничество между государством и поместной Католической Церковью в деле национального примирения и укрепления мира на благо всего руандийского народа.

В этом контексте Папа также подчеркнул солидарность с жертвами репрессий и со всеми, кто продолжает страдать от последствий этих трагических событий. В духе жеста святого Иоанна Павла II, совершённого им во время Великого юбилея 2000 года, Папа Франциск воззвал к Божьему прощению за грехи и недостатки Церкви и её членов, в том числе священников, монахов и монахинь, которые в те времена поддались искушению ненависти и насилия, предав свою евангельскую миссию. Пороки, проявленные при тех исторических обстоятельствах, к сожалению, изуродовали лик Церкви. Святейший Отец выразил надежду, что это смиренное признание - особенно в свете минувшего Святого года Милосердия и недавнего послания руандийских епископов - поможет внести вклад в «очищение памяти» народа, в продвижение мирного сосуществования с надеждой и уверенностью.

Стороны выразили беспокойство по поводу значительного числа беженцев и мигрантов, нуждающихся в помощи и поддержке со стороны международного сообщества и региональных органов.

После беседы со Святейшим Отцом президент Республики Руанды встретился с государственным секретарём Ватикана кард. Пьетро Паролином и секретарём по связям с государствами монс. Полом Ричардом Галлахером.