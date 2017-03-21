Ватикан призывает Совет безопасности ООН бороться против незаконной торговли оружием и работорговли

На открытой дискуссии в Совете безопасности ООН в Нью-Йорке ватиканский наблюдатель монс. Бернардито Ауса обратился к государствам с призывом не содействовать незаконной торговле оружием, но решительно бороться против неё. Главную роль в этой борьбе должен взять на себя Совет безопасности ООН, подчеркнул архиепископ. Об этом сообщает Радио Ватикана.

Монс. Ауса обратил особое внимание на жестокие преследования христианских общин, езидов, этнических и религиозных меньшинств в области древней Месопотамии, в то время как виновники этих актов геноцида и нарушения прав человека и международного права не привлекаются к ответственности. Стоит задаться вопросом, подчеркнул прелат: до каких пор можно закрывать глаза на подобные зверства, прежде чем их жертвы смогут получить помощь и жить в безопасности?

Отмечая приверженность Папы Франциска борьбе с незаконной торговлей, ватиканский дипломат отметил очевидную связь между этим «страшным бедствием» и крайней нищетой, низким уровнем развития, социальным отчуждением, отсутствием доступа к образованию и трудоустройству.

Современные работорговцы, террористы, вооруженные группы и преступные международные сети находят благодатную почву в лице «наиболее уязвимых, тех, кто спасаются от экономических трудностей, войн или стихийных бедствий»; их уязвимость усугубляется тенденцией видеть в нелегальных мигрантах потенциальных преступников.