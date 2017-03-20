Папа Римский рассказал о трех чертах хорошего исповедника

Папа Франциск встретился на частной аудиенции с участниками образовательного семинара для исповедников, организованного Апостольской пенитенциарией. Обращаясь к священникам, Папа перечислил основные черты «хорошего исповедника», отметив, что хорошими исповедниками становятся, конечно, не благодаря семинарам: школа конфессионала продолжается всю жизнь, сообщает Радио Ватикана.

Итак, хороший исповедник должен в первую очередь быть настоящим другом Иисуса Доброго Пастыря. Служитель Таинства Примирения должен быть «облечен в молитву». Человек молитвы знает, что он сам – первый из грешников и первый из прощенных. Таким образом, молитва - это главная гарантия для того, чтобы избегать ненужной суровости, осуждающей не грех, а грешника.

Во вторую очередь, исповедник должен быть человеком Духа, умеющим распознавать духов. Кающиеся могут находиться в совершенно разных ситуациях. Некоторые из них проявляют признаки духовных недугов, требующих тщательного распознавания, чтобы исключить психическое расстройство. В этом процессе распознавания исповедник должен сотрудничать со специалистами, а также с епархиальными экзорцистами.

Наконец, конфессионал должен стать настоящим местом евангелизации. Священник должен уметь определить, что самое нужное для духовного пути кающегося и, если это необходимо, вновь провозгласить ему истины веры и основы нравственности.