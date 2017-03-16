Папа Римский сказал, что лишать людей работы - это тяжкий грех

В конце общей аудиенции, 15 марта, Папа Франциск обратился с особым приветствием к работникам телекомпании «Sky Italia». Он подчеркнул, что лишать людей работы - это тяжкий грехсообщает Радио Ватикана.

Святейший Отец высказал пожелание, чтобы «рабочая ситуация "Sky Italia" была как можно скорее решена, при соблюдении прав всех сотрудников, особенно их семей».

В частности, Папа Франциск сказал:

«Труд наделяет нас достоинством. Правительства и руководители предприятий обязаны делать всё возможное, чтобы каждый человек мог трудоустроиться и таким образом - с высоко поднятой головой - смотреть в лицо другим с достоинством. Те, кто ради экономических махинаций и сомнительных торговых сделок закрывают заводы и предприятия, отнимая у людей рабочие места, совершают тяжкий грех», - сказал он.