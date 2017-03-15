Впервые в истории англиканская вечерня была совершена в Ватиканской базилике

Впервые в истории англиканское богослужение было совершено в Ватиканской базилике святого Петра. Епископ Дэвид Моксон, представитель архиепископа Кентерберийского при Святом Престоле, директор Англиканского центра в Риме, отслужил здесь 13 марта вечерню, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на французскую версию сайта Радио Ватикана.

Богослужение состоялось у алтаря Кафедры святого Петра. Песнопения исполнял хор Мертон-колледжа (Оксфорд). Проповедь произнес католический епископ Артур Роше, секретарь конгрегации богослужения и дисциплины таинств.

В своем слове католический прелат из Англии коснулся деятельности святого Папы Григория I (на христианском Западе его называют Великим, а на Востоке – Двоесловом), который в 595 году направил в Англию бенедиктинского монаха Августина, ставшего первым архиепископом Кентерберийским.

Посольство Великобритании при Святом Престоле на своей страничке в «Твиттере» приветствовало это «поистине историческое событие».

Англиканская вечерня в Ватикане состоялась через 5 месяцев после того, как Папа Франциск и архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби вместе совершили вечерню в базилике святого Григория на римском холме Целий, и через несколько дней после посещения понтификом англиканской церкви в Риме.