І этап акции "Папа для Украины": 200 тыс. нуждающихся получили помощь

На Донбассе близится к завершению первый этап гуманитарной акции “Папа для Украины” для помощи пострадавшим от военных действий; на сегодняшний день помощь получили около 200 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба акции “Папа для Украины”.

В настоящее время в “серой зоне” Донбасса реализуется проект гуманитарной помощи, инициированный Папой Франциском. Откликнувшись на его призыв, 24 апреля 2016 года, во всех римо-католических храмах Европы прошел сбор средств для пострадавших от войны, независимо от религиозной, этнической принадлежности или политических взглядов. Позже понтифик пожертвовал из личного фонда 5 миллионов евро. Общая сумма помощи составила около 16 миллионов евро.

По словам пресс-секретаря акции “Папа для Украины” Елены Кулыгиной, гуманитарную помощь полчили практически во всех населенных пунктах вдоль линии разграничения на Донбассе.

“Акция охватывает около 70 тысяч наиболее незащищенных семей – многодетных, неполных, малообеспеченных, матерей с новорожденными детьми, около 80 тысяч детей и 40 тысяч пенсионеров. 90 тысяч человек получили или получат в ближайшее время медицинскую помощь – лекарства, в том числе для онкобольных и больных гепатитом С, а также средства личной гигиены. Около 100 тысяч человек были обеспечены продуктами питания. Еще для около 10 тысяч человек были проведены работы по утеплению и ремонту жилья – закуплены “буржуйки”, дрова, отремонтированы окна”, – рассказала Елена.

По словам главы специального Технического комитета акции, который занимается приемом заявок и распределением помощи, епископа Яна Собило, ход акции контролируется Государственным секретариатом Ватикана и Папским советом “Cor Unum” через Апостольскую нунциатуру (посольство Ватикана) в Украине.

Епископ также подчеркнул, что "Папа не делает разницы между людьми, живущими по обе стороны от линии разграничения – помощь предназначена всем, кто в ней нуждается. Приоритет отдается людям, имеющим острые потребности, детям, пенсионерам, одиноким людям и инвалидам. При этом “помощь получают все – и православные, и протестанты, и мусульмане, и атеисты”, – подчеркнул он.