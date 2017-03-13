Папа Римский пожертвовал 100 000 евро жителям Алеппо

Папа Франциск пожертвовал 100 000 евро нуждающимся жителям сирийского Алеппо. Об этом своем решении понтифик объявил 10 марта по завершении великопостных духовных упражнений, которые прошли в городке Аричча под Римом, сообщает Благовест-инфо.

Пожертвование, которое стало возможно благодаря участию Римской курии, будет доставлено в разрушенный в ходе войны Алеппо посредством Апостольской элемозинарии и Францисканской кустодии Святой земли.

По завершении духовных упражнений Папа выразил благодарность итальянскому священнику-францисканцу Джулио Микелини, который проповедовал в ходе этих реколлекций.

«Благодарю тебя за всё то доброе, которое ты хотел для нас сделать и сделал и, прежде всего, за то, что ты показал себя таким, как ты есть, – естественным, неискусственным. Еще хочу поблагодарить тебя за труд, который ты осуществил. Существует целая гора вещей, о которых нужно размышлять, но святой Игнатий [Лойола] говорит, что если в ходе духовных упражнениях встречается такая вещь, которая дает утешение или отчаяние, нужно остановиться в этом месте и не продолжать далее», - сказал Папа.

Также он добавил: «Каждый из нас, несомненно, встретил одну или две такие вещи, но и остальное не упущено из виду: оно останется и послужит нам в следующий раз».

Проповеди 53-летнего богослова, редактора францисканского журнала о. Джулио Микелини были посвящены теме: «Страсти, смерть и воскресение Иисуса в Евангелии от Матфея».