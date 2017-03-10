Глава УГКЦ: Опасно, когда государство начинает фаворитизировать одну Церковь - это создает напряжение в религиозном обществе

Дуже небезпечно, коли держава починає фаворизувати одну Церкву, це створює напругу в релігійному суспільстві. Таку точку зору висловив глава і УГКЦ Блаженніший Святослав 8 березня у інтерв’ю радіо «Свобода» у Празі (Чехія), повідомляє інформаційний ресурс УГКЦ.

"Співіснування різних Церков в Україні – один із елементів держбезпеки. Сьогодні Україна є поліконфесійним суспільством. І є дуже небезпечно, коли держава починає фаворизувати одну Церкву. Це створює напругу в релігійному суспільстві. Засада відокремлення Церкви від держави є досить позитивною і має зберігатися в українському суспільстві незалежно, які вітри віють на тому владному Олімпі", - зазначив Блаженніший Святослав.

Водночас глава УГКЦ зазаначив, що "насправді жодна з українських Церков ніколи не підтримувала жодної агресії, ненависті і ніколи не підтримувала війни".

"У часи Майдану ВРЦіРО намагалася все зробити, щоб зберегти характер мирного протесту, не допустити агресії влади проти людей на Майдані. Нам цього не вдалося. Ми були з тими людьми, які готові були віддати своє життя за справедливість", - розповів Блаженніший Святослав.

Також він підкреслив, що "усі українські Церкви, зокрема і Церква Московського Патріархату, хочуть бути поруч із солдатами, які захищають Україну".

"Майдан – це не був якийсь «націоналістичний переворот», бо говорив різними мовами, молився різними мовами, були присутні священнослужителі різних Церков, представники різних національностей. І сьогодні більшість солдат, які захищають Україну, розмовляють російською. Це не тільки моральне право, а й громадянський обов’язок. Тому Церква поруч", - пояснив глава УГКЦ.