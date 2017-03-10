Папа Римский раздумывает над возможностю служения женатых мужчин в РКЦ

В беседе с журналистами Папа Франциск не исключил, что Католическая Церковь рассмотрит вопрос о расширении области служения женатых мужчин. Об этом сообщает Благовест-инфо со ссылкой на немецкую газету.

В интервью немецкой газете «Die Zeit», опубликованном 9 марта, понтифик заявил, что Церковь должна распознавать те моменты, когда Святой Дух что-то от нее требует. «Мы должны подумать, могут ли стать решением «viri probati» («испытанные мужи» - в данном случае: достойные католики, состоящие в браке). Мы также должны определить, какие задачи они могут выполнять – например, в отдаленных районах», - сказал Папа.

В то же время он подчеркнул важность священнического целибата. «Факультативный целибат – это не решение».

Вопрос о допущении к священству в Католической Церкви латинского обряда женатых мужчин (viri probati) обсуждается со времен II Ватиканского собора. На сегодняшний день такие случаи бывают, но лишь в порядке крайнего исключения – например, если женатый православный или англиканский священник захочет перейти в католицизм. Что касается католических Церквей восточных обрядов, то в них брак священников разрешается.

На прошлой неделе немецкий богослов Хельмут Хопинг, с тревогой говоря о нехватке священников, высказал предложение рукополагать в пресвитерский сан постоянных диаконов, большинство которых состоит в браке.