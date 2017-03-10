В Эфиопии погибли четыре католические монахини

Четверо монахинь из конгрегации Дочерей святой Анны погибли в автокатастрофе на территории Эфиопии. Пятая монахиня находится в коме, еще двое получили тяжелые травмы, сообщает Благовест-инфо.

Восемь монахинь в возрасте от 25 до 50 лет ехали в городе Хаваса, чтобы присутствовать на похоронах родственника оной из сестер. Неподалеку от города Меки их автобус врезался в грузовик.

«Это огромная потеря для Католической Церкви в Эфиопии», -- сказал апостольский префект города Робе священник Анджело Антолини.