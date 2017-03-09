В Ватикане учрежден женский совет

В Ватикане состоялась презентация Женского совета, нового постоянного органа в составе Папского совета по культуре. Новый орган координирует Консуэло Корради, проректор по международным связям Свободного университета Успения Пресвятой Богородицы, сообщает Радио Ватикана.

До недавнего времени в Папском совете по культуре не было ни одной женщины, занимавшей руководящий пост, и поэтому «не хватало образа Божьего в его завершенности», - сказал на презентации Женского совета кардинал-библеист Джанфранко Равази, возглавляющий департамент по культуре.

Новый орган «призван стать прежде всего женским взглядом, направленным на все виды деятельности нашего департамента», - пояснил кардинал Равази.

Вклад компонентов Женского света можно будет рассматривать на двух уровнях: во-первых, на уровне содержания, касающегося женского опыта, опыта работы женщин. Во-вторых, на уровне стиля, например, они могут содействовать «более глобальному и пестрому взгляду на действительность и на обсуждаемые темы».

Кардинал Равази подчеркнул, что создание Женского совета намеренно не должно было стать «дополнением» к Папскому совету с целью увеличить процент работающих в нем женщин: сотрудницы нового органа являются частью «культурной политики» Папского совета.

В состав Женского совета вошли преподаватели вузов, предприниматели, политики, деятели искусства, журналисты. Две из них – монахини. Только две женщины из новообразованного совета являются сотрудницами Ватикана. Женский совет отмечен большим культурным, национальным и даже конфессиональным разнообразием, так, в его состав входит мусульманский теолог из Ирана Шахразад Хушманд.

Как отметила на презентации координатор Женского совета Консуэло Корради, «женщины отличаются от мужчин, и равноправие не означает утрату этих различий. Мы хотим показать мужчинам, что можно сопереживать, сострадать и сорадоваться, сохраняя при этом силу», - объясняет Консуэло.

В Женский совет, среди прочих, вошла известная итальянская киноактриса Нанси Брилли. «Каждая из нас несет с собой собственный опыт, и все мы совершенно разные», - отметила она на презентации.