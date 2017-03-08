Ватиканский наблюдатель при ООН: число жертв торговли людьми составило 40 миллионов

Во время недавней конференции в Нью-Йорке монс. Бернардито Ауса, постоянный ватиканский наблюдатель при ООН выступил с темой «Святейший Престол и борьба с торговлей людьми», сообщает Радио Ватикана.

Феномен торговли людьми поражает: по словам прелата, в настоящее время жертвами торговли людьми стали около 40 миллионов человек, и каждый год их ряды пополняются более чем 3 миллионами очередных рабов. Почти 80% жертв составляют женщины и дети. Современная торговля людьми - это индустрия с прибылью более 32 миллиардов долларов в год.

Сталкиваясь с реальностью, отметил ватиканский наблюдатель, нас шокирует, что это бедствие существует по-прежнему, во всех своих современных формах, хотя и в более скрытом режиме по сравнению с прошлым.

Речь идёт о постоянно растущем явлении, которое питается конфликтами и крайней нищетой. Этот бич не знает границ. «Ни одна из стран мира не может считать себя неуязвимой», - подчеркнул монс. Ауса.

Современная торговля людьми связана с негативными последствиями глобализации и непрекращающимися потоками мигрантов и беженцев.

Ватиканский прелат напомнил о драматических цифрах, приведённых ООН в 2015 году: во всём мире число международных мигрантов превысило 250 миллионов человек. По сравнению с 2000 годом, отметил мон. Ауса, наблюдается его рост на 40%. Кроме того, в 2015 году более 65 миллионов человек были вынуждены покинуть свои родные земли в результате преследований, военных конфликтов и насилия.

Постоянный наблюдатель от Святейшего Престола напомнил, что одной из целей устойчивого развития до 2030 года является принятие эффективных мер по искоренению принудительного труда, современного рабства и торговли людьми. Международное сообщество обязано принимать активное участие в борьбе против этого позорного явления.

Католическая Церковь, подчеркнул монс. Бернардито Ауса, твёрдо привержена делу искоренения современной работорговли и через свои структуры вносит ценный вклад. Римские Папы неоднократно осуждали и продолжают осуждать этот позорный бизнес. В частности, своими словами и действиями Папа Франциск ясно показал, что это - один из приоритетов его понтификата.