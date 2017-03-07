Папа Римский сравнил отношение к Библии и к смартфону

Папа Франциск в своем размышлении перед чтением молитвы "Ангел Господень" 5 марта сказал, что нужно относиться к Библии так, как мы относимся к смартфону, держать ее всегда под рукой, сообщает Радио Ватикана.

Папа напомнил, что в течение 40 дней Великого Поста христиане "призваны идти по стопам Иисуса и в духовной борьбе с дьяволом сражаться силой Слова Божия". Потому что именно Его Слово "имеет силу, чтобы победить сатану", а не наше слово, которое здесь бесполезно. Для этого Библию нужно "часто читать, размышлять над ней и усваивать ее". Необходимо сблизиться с Библией:

"Библия содержит Слово Божие, которое всегда актуально и действенно. Кто-то сказал: что случилось бы, если бы мы относились к Библии, как относимся к своим мобильным телефонам? Если бы мы носили ее всегда с собой, – или, по крайней мере, маленькое карманное Евангелие, – что случилось бы? Если бы мы возвращались за ней, забыв, – ведь если мы забываем мобильный телефон, то возвращаемся, чтобы его отыскать. Если бы мы ее открывали несколько раз в день и читали послания Бога, содержащиеся в Библии, как мы читаем послания в телефоне?... Что произошло бы? Понятно, что это сравнение парадоксально, но оно заставляет задуматься", - сказал Папа.

Также он добавил, что "действительно, если бы мы всегда носили в своем сердце Слово Божие, никакое испытание не смогло бы нас отдалить от Бога и никакая преграда не смогла бы отвлечь от пути добра; мы знали бы, как преодолеть ежедневные обольщения зла, которое есть в нас и вокруг нас. Мы были бы более способными жить воскрешенной жизнью согласно Святому Духу, принимая и любя наших братьев, особенно наиболее уязвимых и нуждающихся, и также наших врагов".

Великий Пост – это «путь народа Божия к Пасхе», путь «обращения, путь борьбы со злом орудиями молитвы, поста, дел милосердия», – сказал Папа, прощаясь с верными после чтения молитвы "Ангел Господень", и вновь попросил не забывать обращаться с Библией так, как в наши дни все обращаются со своими смартфонами: «Подумайте об этом. Библия должна быть всегда с нами».