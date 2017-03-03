Папа Римский призвал помогать преследуемым христианам всех конфессий

Папа Франциск призвал к помощи преследуемым христианам: католикам, православным и протестантам, сообщает Радио Ватикана.

В видеопослании с молитвенными прошениями на март Святейший Отец напоминает о многих людях, «преследуемых из-за их вероисповедания, вынужденных покинуть свои дома, места отправления культа, родные земли, свои привязанности».

Католиков, православных и протестантов преследуют и убивают, потому что они христиане, и для преследователей не важно, к какой именно конфессии принадлежат их жертвы.

Святейший Отец задаёт вопрос: «Кто из вас молится о гонимых христианах?», - и затем призывает верующих возносить молитвенные прошения вместе с ним, дабы христиане, которых преследуют, обрели братскую поддержку всех Церквей и общин в молитве и материальной помощи.

Кадры видеопослания изображают христиан различных конфессий, разрушенные храмы, верующих всех рас в молитве. В конце показаны люди, которые оказывают конкретную помощь тем, кто подвергаются преследованиям из-за своей веры.