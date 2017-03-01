Директор Ватиканской обсерватории - об открытии NASA 7 землеподобных планет

Директор Ватиканской обсерватории, одного из самых передовых астрономических исследовательских центров в мире, который в настоящее время базируется в Тусоне (штат Аризона, США), признал, что несмотря на раскрытие многих тайн Вселенной, она до сих пор не перестает удивлять ученых, сообщает Сибирская католическая газета.

«Мы были созданы Богом для любви, радости и открытий», — заявил брат Гай Консолманьо, SJ, комментируя недавнее открытие NASA семи планет, похожих на Землю.

Брат Консолманьо добавил также, что это последнее открытие экзопланет чрезвычайно интересно и важно, но оно уже не столь «революционно», поскольку подобные открытия были и ранее.

Напомним, на трех из недавно обнаруженных семи планет с очень большой вероятностью могут быть атмосфера и вода, потому что они лежат на соответствующем расстоянии от звезды, вокруг которой вращаются. Исследование этих планет сможет не только лучше объяснить механизм возникновения различных небесных тел, но и предоставить информацию о зарождении биологических организмов и видов у нас на Земле.

«Только тогда, когда мы достигнем понимания причин такого большого разнообразия форм жизни, мы сможем понять их происхождение, а также приблизимся к пониманию того, что, собственно, означает само это слово — ‘жизнь'», — считает директор Ватиканской обсерватории.