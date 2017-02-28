Самая старшая католическая монахиня Италии отпраздновала 110-й день рождения

Кандида Беллотти – самая старшая монахиня Италии - отметила свое 110-летие в понедельник, 27 февраля, сообщает "Неаполь по-словянски".

В свой день рождения женщина делится советами, как прожить такую долгую жизнь.

Сестра Кандида пережила две мировые войны, десять пап и 57 премьер-министров. Она родилась в Вероне и стала монахиней в 1931 году, работая в качестве медсестры в больницах и домах престарелых по всей стране. В 2000 году в возрасте 93 лет, монахиня переехала в монастырь, где принимает активное участие в общественной жизни и славится своей жизнерадостностью.

Кандиду Беллотти поздравил Папа Франциск, которого она встретила впервые в 2014 году в свой 107-й день рождения в Риме.

Когда ее спрашивают о секрете долголетия, она отвечает: "принимайте вещи такими, какими они приходят. Любите, любите и продолжайте любить! Верьте в будущее и работайте столько, сколько нужно для того, чтобы осуществились ваши мечты".

Монахиня объяснила, что собственные желания ее сформировались благодаря работе в монастыре: “На протяжение всей моей жизни я думала о том, что куда Господь меня направляет – там мне и необходимо быть”.

В Италии живет еще одна монахиня, которая почти на пять лет старше сестры Кандиды – Сестра Мари-Жозефина Гаудетте, которая живет в монастыре в Риме. Однако Сестра Мари-Жозефина родилась в США, переехав в Италию в 1950-х годах, а значит, не является коренной итальянкой, поэтому пока Белотти остается самой старейшей итальянской монахиней, в то время как американка Гаудетте – старейшая монахиня, проживающая в Италии.