Папа Римский предположил, что проблема доступа к воде может стать причиной третьей мировой войны

Папа Римский встретился с участниками семинара, организованного Папской академией наук на тему «Право человека на воду: междисциплинарное изучение центральной роли общественной политики в управлении водными ресурсами и экологическими службами». Папа вернулся к уже не раз высказанной им гипотезе о том, что именно вода будет в центре третьего мирового конфликта, сообщает Радио Ватикана.

Обращаясь к участникам семинара, Папа Франциск подчеркнул, что обсуждаемую тему не следует считать второстепенной: она существенна, поскольку там, где есть вода, есть жизнь, там общество может зарождаться и развиваться.

Ссылаясь на Священное Писание и на документы учительства Католической Церкви, Папа отметил, что каждый человек имеет право на доступ к чистой питьевой воде, поэтому государства призваны обеспечить это право с помощью юридических и политических инструментов. Необходимо также наставлять молодые поколения о серьезности этой проблемы.

Ежедневно тысяча детей умирает от болезней, связанных с водой, а миллионы людей вынуждены пить загрязненную воду, и все мы должны осознать, насколько серьезна эта проблема.

"Бережное отношение к воде это условие для осуществления других прав человека. Бог-Творец не оставляет нас в одиночестве, когда мы трудимся ради обеспечения основоположного права на чистую воду, но ответственность за этот труд несем мы сами", - сказал Папа.