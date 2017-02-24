Дипломат из Ватикана обеспокоен обстановкой в Украине

Защитить гражданское население и приложить все возможные усилия, чтобы положить конец продолжающемуся конфликту на Украине посредством политического решения, основанного на диалоге и переговорах: к этому призвал международное сообщество постоянный наблюдатель при ООН монс. Бернардито Ауса, выступая в Нью-Йорке на заседании, посвященной миру и безопасности, в частности, на Украине. Об этом сообщает Радио Ватикана.

Выразив глубокую обеспокоенность Святейшего Престола, прелат подчеркнул, что все стороны, вовлеченные в украинский конфликт, призваны защитить основные права граждан и предпринять меры для восстановления стабильности на национальном и на международном уровне, в том числе посредством «соблюдения международного права в том, что касается территории и границ Украины».

Монс. Ауса отметил также, что государства обязаны воздерживаться от действий, дестабилизирующих соседние страны.