Папа Римский заявил, что невнимание к бедным - это нравственная афера

Папа Франциск направил специальное послание участникам встречи народных движений в калифорнийском городе Модесто. В своём письме он приводит притчу о Добром самарянине и подчёркивает разительный контраст между «нечистым язычником», который склоняется над жертвой разбоя, и поспешным равнодушием священника и левита, которые поворачиваются спиной к раненому и к Закону Божьему, как сообщает Радио Ватикана.

В нашем мире, отмечает Папа, «преступно замалчиваются раны, вызванные экономической системой, которая поклоняется идолу прибыли и поступает порой с жестокостью разбойников из притчи». Очень часто люди элегантно отводят глаза в сторону под прикрытием политкорректности или идеологии, смотрят на страдающих издалека, произносят толерантные речи, полные эвфемизмов, но ничего не делают всерьёз «для исцеления социальных ран или для противостояния структурам, которые оставляют множество братьев лежать на обочине».

Всё это, продолжает Папа, является нравственной аферой. Рано или поздно она будет раскрыта и рассеется как мираж. В нашем мире действительно есть очень много раненых, есть безработица, насилие, коррупция, кризис демократии и экологии, поэтому невозможно вечно скрывать разлагающуюся систему. Рано или поздно рождается страх и неуверенность, справедливое народное негодование, которыми однако легко манипулировать, убеждая людей, что корень всех зол - в человеке «не ближнем». Такой подход, по словам Папы Франциска, - самый большой соблазн, который охватывает многие части мира и представляет собой серьёзную угрозу всему человечеству: искушение классифицировать людей на ближних и «не ближних», на тех, кто может стать потенциальным соседом, а кто нет.

Однако Христос учит совершенно другому, подчёркивает Папа Франциск. Ближний - это любой человек, находящийся в нужде, и чтобы принять его, нам требуется сострадание, способность страдать вместе с другими. Церковь призвана уподобляться хозяину гостиницы, которому в конце притчи самарянин вверяет пострадавшего, израненного человека. Это неотложное задание для всех христиан и людей доброй воли, отмечает Святейший Отец, потому что потеряно уже слишком много драгоценного времени.

Народные движения, олицетворяющие активное участие людей в современных процессах, призваны внести свою лепту в решение этого глубокого кризиса, подчеркнул в завершение своего послания Папа Франциск.