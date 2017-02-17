Ватикан предоставит жителям Авдеевки помощь в сумме 200 тыс евро

Католический архиепископ Клаудио Гуджеротти посетил в среду, 15 февраля, Авдеевку и Краматорск. Об этом сообщает УКР Медиа со ссылкой на страницу в социальной сети главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского.

Архиепископ сообщил, что для нужд жителей Авдеевки из фонда акции "Папа для Украины" будет выделено 200 тысяч евро. "В прошлом году папа Франциск объявил акцию, целью которой было собрать средства для помощи жителям Украины, пострадавшим от российской агрессии или внутренними переселенцами.

По всей Европе было собрано тогда 16 млн евро. Папа Франциск лично дал 5 млн евро для поддержки украинцев", - напомнил Жебривский.

Напомним, в декабре 2016 года во время традиционного послания по случаю Рождества Христова по западному обряду Папа Римский призвал к выполнению обязательств стороны на востоке Украины для установления мира.