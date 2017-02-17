Католическая церковь Австралии выплатила компенсации тысячам жертв педофилии

По итогам расследования королевской комиссии, католическая церковь Австралии выплатила жертвам сексуального насилия со стороны священников компенсацию в сумме 213 млн долларов, сообщает ВВС.

Расследование началось в 2013 году. Компенсацию выплатили за 3066 случаев сексуального насилия в отношении детей с 1980 по 2015 год.

По словам юриста комиссии Гейла Фернесс, много жертв насилия по тем или иным причинам не могут сообщить о своем случае власти или в соответствующее учреждение.

"Соответственно, общее количество случаев насилия над детьми в учреждениях католической церкви в Австралии может быть больше тех, кто пожаловался", - отметил Фернесс.

Во время расследования один из мальчиков заявил, что священник-преподаватель надругался над ним прямо в учебном классе, приказав остальным ученикам отвернуться.

Другой священнослужитель угрожал девочке ножом и заставлял детей вставать на колени у него между ног.

Глава католической церкви Австралии кардинал Джордж Пелл, в прошлом году признал, что церковь допускала "ужасных ошибок", когда отказывалась верить пострадавшим детям и переводила священников-педофилов из одного прихода в другой.

По данным Королевской комиссии, за последние 60 лет около 7% австралийских католических священников участвовали в развращении несовершеннолетних.

Наибольшее количество случаев зафиксировано среди служителей Ордена госпиталитов святого Иоанна Божьего (Бонифратры). По докладу комиссии, около 40% его служителей причастны к совращению детей.