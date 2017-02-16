Папа Римский призвал католиков Европы хранить единство веры

В конце общей аудиенции в Зале Павла VI, 15 февраля, Папа Франциск подчеркнул, что Европа должна хранить единство веры. Об этом сообщает Радио Ватикана.

Папа Римский напомнил, что вчера Церковь праздновала память двух святых покровителей Европы: монаха Кирилла и епископа Мефодия. Обращаясь к многочисленным паломникам, Святейший Отец сказал:

«Эти два брата из Салоник принесли Евангелие славянским народам. Вплоть до сегодняшнего дня они напоминают Европе и всем нам о необходимости хранить единство веры, традиции и христианской культуры, жить по Евангелию день за днём. Вы сталкиваетесь с трудностями и отвечаете на них молитвой, и я благословляю вас от всего сердца».

Обращаясь к молодым паломникам, больным и молодожёнам, Святейший Отец призвал их подражать святым Кириллу и Мефодию:

«Да поможет их пример вам, дорогие молодые люди, в любой среде быть учениками-миссионерами. Пусть их стойкость вдохновит вас, дорогие больные, жертвовать свои страдания ради обращения далёких. Пусть любовь к Господу этих святых просветит вас, дорогие молодожёны, чтобы Евангелие стало основой вашей семейной жизни».