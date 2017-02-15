Кардиналы заявили о полной поддержке Папы Франциска

В Ватикане 14 февраля состоялось XVIII рабочее заседание Совета кардиналов, сообщает Радио Ватикана.

В начале сессии координатор группы девяти кардиналов Его Высокопреосвященство Оскар Андрес Родригес Марадиага обратился к Папе Франциску со словами благодарности от лица всех членов Совета за речь к Римской Курии 22 декабря прошлого года, в которой иерархи признают «поощрение и направление для работ Совета».

Кардиналы выступили с заявлением, в котором подчеркивают, что они «выражают всецелую поддержку деятельности Папы, одновременно заверяя в приверженности и полной поддержке его личности и его учительства».