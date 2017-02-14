В возрасте 101 года скончался старейший католический епископ Европы

Французский епископ Альбер Мальбуа скончался 12 февраля в возрасте 101 года, сообщает Благовест-ИНФО, с ссылкой на "Le Parisien".

Отпевание епископа Мальбуа состоится в следующее воскресенье, 19 февраля, в древнем соборе Сен-Спир (св. Экзуперия) в Корбее. На следующий день он будет погребен в крипте Воскресенского собора в Эври. Этот храм был построен в 1996 году, и Альбер Мальбуа станет первым епископом, который будет здесь похоронен.

***Альбер Мальбуа родился 17 ноября 1915 года в Версале. В сан священника был рукоположен 29 июня 1938, став клириком Версальской епархии.

В марте 1961 был назначен вспомогательным епископом Версаля; хиротонисан 22 апреля того же года.

9 октября 1966 был назначен первым епископом вновь созданной епархии Эври-Корбей-Эсон, объединившей два департамента Парижского региона.

Ушел на покой в сентябре 1977 в возрасте 61 года.

С 2000 года жил в доме для престарелых, принадлежащем монахиням из конгрегации августинок Святейшего Сердца Марии в Сен-Жермен-ан-Ле.

После кончины в январе 2015 года епископа Жери Лёлье Мальбуа стал самым старым епископом Франции, а в августе 2016 – старейшим епископом Европы.

Он был последним французским участником II Ватиканского собора.