Папа Франциск считает важным участие больных в церковной жизни

Больные являются драгоценными членами Церкви, и необходимо уделять им максимальное пастырское внимание: Папа Франциск подчеркнул это накануне 25-го Всемирного дня больного, отмечающегося 11 февраля, в праздник Лурдской Богоматери, сообщает Радио Ватикана.

Святейший Отец встретился с Комиссией по служению милосердия и охране здоровья при Итальянской епископской конференции. В аудиенции принимали участие представители католических медицинских учреждений и работники здравоохранения.

Папа говорил о светлых и теневых сторонах научного прогресса в области охраны здоровья: прогресс науки позволяет лечить и иногда полностью побеждать некоторые патологии. Папа отметил также, что в Италии множество работников медицинской сферы воспринимают свой труд как миссию, в стране развивается волонтерство.

Затем Папа констатировал, что научный прогресс породил и негативные феномены, содействуя «культуре отбросов» и приводя даже к злоупотреблению чужими бедами. Необходимо быть бдительными, особенно когда речь идет о престарелых пациентах, страдающих тяжелыми заболеваниями, в том числе психиатрическими, уход за которыми требует больших средств.

Если медицинские учреждения не будут уделять внимание этике, то вместо того, чтобы наилучшим образом использовать имеющиеся ресурсы, они рискуют производить «человеческие отбросы», сказал Папа. Не только деньги должны направлять политические и административные решения в области здравоохранения, подчеркнул Папа и призвал к «фантазии милосердия», к поиску новых форм служения больным в актуальном контексте.

Душепопечение в области здравоохранения должно вовлекать епархии, общины и монашеские институты, чтобы больные никогда не чувствовали себя исключенными из церковной жизни.

«Самая тяжелая дискриминация, от которой страдают бедные, – а больные – это люди, бедные здоровьем, - это нехватка духовной заботы, - сказал в заключение Св. Отец. - Они нуждаются в Боге, и мы не можем пренебрегать нашим долгом нести им Его дружбу, Его благословение, Его Слово, Таинства, а также предоставлять возможность духовного роста и созревания в вере».