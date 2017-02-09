Колумбийская католическая монахиня похищена в Мали

Колумбийская монахиня из конгрегации сестер-францисканок Марии Непорочной была похищена 7 февраля в Кутиале на юге Мали, сообщает Благовест ИНФО.

«Мы не знаем, кто ее похитил. Жандармы и полицейские ведут расследование. Епископы прибыли на место, чтобы постараться получить информацию, -- сообщил генеральный секретарь епископской конференции Мали священник Эдмон Дембеле. – Место, где была похищена монахиня, считается спокойным. В отличие от других регионов Мали здесь до последнего времени было безопасно».

Несколько вооруженных людей ворвались около 9 часов вечера в приходской дом в Кутиале, схватили монахиню и уехали на машине в неизвестном направлении.