Католическое духовенство Филиппин осудили массовые казни наркоторговцев

Католическое духовенство Филиппин осудили казни наркоторговцев в рамках масштабной кампании, которую инициировал президент страны Родриго Дутерте, и призвали граждан не оставаться равнодушными к происходящим массовым убийствам, сообщает Радио Ватикана.

"Сохранять молчание при виде зла значит быть его соучастником", — говорится в послании филиппинских епископов, которое приводит СМИ.

Духовенство призвали папу Римского Франциска инициировать расследование массовых убийств в Международном уголовном суде. Они обратили внимание, что многие на Филиппинах "погибают вовсе не по причине наркотиков", а из-за объявленной антинаркотической кампании.

Ранее власти Филиппин заявили, что расформируют все подразделения наркополиции на фоне вскрывшихся фактов злоупотреблений, однако президент страны Родриго Дутерте отметил, что продолжит полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми, а также теми, кто распространяет наркотики. Дутерте в обращении к генералам армии заявил, что рассчитывает на их помощь в борьбе с наркотиками, а также на содействие по задержанию коррумпированных полицейских.

Министерство обороны Филиппин 1 февраля обратилось к президенту страны за официальными распоряжениями по участию армии в операциях против наркокартелей и коррумпированных силовиков.

Согласно данным ООН, с момента прихода к власти Дутерте с 30 июня 2016 года в стране были убиты более 6 тысяч человек, связанных с наркоторговлей, в том числе в ходе расследования преступлений в этой сфере. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей в стране.