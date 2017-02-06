Папа Римский назначил куратора выборов в Мальтийском ордене

16:27, 06 февраля 2017
Католицизм
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Папа Римский Франциск делегировал главному архиепископу Ватикана Джованни Анджело Беччу свои полномочия по поддержке проведения реформы конституции Мальтийского ордена и проведении выборов главы государственного образования, сообщает Associated Press.

Беччу является третьим по влиятельности в иерархии секретариата государства Ватикан. В письме к Беччу Франциск подтвердил его полномочия, тем самым лишив представителя Ватикана в Мальтийском ордене — кардинала Рэймонда Берка — его полномочий.

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