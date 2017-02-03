Папа Римский приветствовал Всемирное католическое движение по защите климата

В первый день февраля, в завершение общей аудиенции, Папа Франциск приветствовал делегацию Всемирного католического движения по защите климата.

Движение представляет собой новую международную сеть католических учреждений и отдельных лиц, объединенных призывом Святейшего Отца заботиться об окружающей среде, сообщает Радио Ватикана.

В частности, Папа Франциск сказал: «Сердечно приветствую делегатов Всемирного католического движения по защите климата и благодарю их за приверженность заботе о нашем общем доме в эти времена серьёзного социально-экологического кризиса. Я призываю вас продолжать создавать сети поместных Церквей для решительного ответа на возглас земли и возглас бедных».

На официальном интернет-сайте Движения сообщается: «Мы объединены общей католической верой и нравственным императивом реагировать и осведомлять в вопросах климатических изменений. Мы активно призываем к обновлению наших отношений с Божьим творением ради нынешнего и будущих поколений».

Цели Всемирного католического движения таковы: повышать осведомлённость в лоне Церкви в борьбе с изменением климата в свете социального и экологического учения Церкви; поддерживать глобальную солидарность перед лицом экологического кризиса; выходить на помощь бедным, которые в первую очередь расплачиваются за последствия пагубных климатических изменений; продвигать экологическое обращение через личные и организационные перемены с целью сокращения выбросов и количества углерода; призывать политических и общественных лидеров к участию в борьбе с изменением климата, чтобы удержать рост глобальной температуры в пределах 1,5 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой.