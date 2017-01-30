Ватикан перестанет чеканить монеты с изображением Папы Римского

В начале марта Ватикан перестанет чеканить монеты евро с изображением Папы Римского Франциска, сообщает The Local.

Новые монеты теперь будут украшать только герб и звезды Европейского Союза.

Папа Римский Франциск, который известен как «папа бедных», выступает против негативной власти денег.

Монеты с его изображением чеканили с 2014 года небольшим тиражом и они стали ценностью для коллекционеров.

Во всем мире эти монеты — платежное средство, но люди, которые находят их в свободном обращении, в основном перепродают их на рынке коллекционеров.

Действующее соглашение между валютным союзом ЕС и Италией, на которое опирается Ватикан при чеканке своих монет, включает в себя квоту специально для Ватикана.

Первая ежегодная серия папских монет вошла в обращение 1 марта 2002 года, с изображением папы Иоанна Павла II.