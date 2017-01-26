Великий магистр Мальтийского ордена ушел в отставку из-за конфликта по поводу презервативов

Глава мальтийских рыцарей фра Мэтью Фестинг ушел в отставку после того, как Папа Римский Франциск попросил его устраниться от руководства старейшим в мире орденом, пишет NEWSru.com.

Основанный в 1080 году для защиты и медицинского обеспечения паломников на Святой земле орден госпитальеров Святого Иоанна, Родоса и Мальты был в 1113 году признан суверенным Папой Пасхалием II и получил право свободно избирать свое руководство без вмешательства светских и церковных властей. С тех пор великие магистры избирались на всю жизнь. Исключениями на сегодняшний день являются российский император Павел I и фра Мэтью Фестинг.

"Папа попросил его уйти отставку, и он согласился", - приводит Reuters комментарий пресс-службы Мальтийского ордена по поводу отставки великого магистра.

Следующий шаг, принятие отставки суверенным советом ордена, должен быть формальностью.

Фестинг и Ватикан были вовлечены в публичный конфликт после того, как один из лучших рыцарей ордена, великий канцлер Альбрехт Фрайхерр фон Боуследже был отправлен в отставку за то, что допустил раздачу презервативов в рамках благотворительного проекта для бедняков в Бирме.

Как сообщал Catholic Herald, Боуследже был лишен своего поста 8 декабря после отказа выполнить распоряжение великого магистра по поводу благотворительного проекта. Как напоминает издание, церковное учение запрещает искусственную контрацепцию.

Фон Боуследже обратился к Папе Франциску, и тот назначил комиссию из пяти членов, чтобы изучить ситуацию, однако Фестинг отказался сотрудничать с комиссией и заявил о ее нелегитимности. В своем обращении к членам ордена от 14 января великий магистр заявил, что защищает суверенитет ордена. Кроме того, фра Мэтью Фестинг заявил о конфликте интересов, указав на то, что трое из пяти членов комиссии, наряду с бывшим великим канцлером, связаны с базирующимся в Женеве благотворительным фондом и имеют отношение к распределению транша в размере 118 млн долларов.

Боуследже также обжаловал свое увольнение во внутреннем трибунале ордена, утверждая, что Фестинг допустил ряд процедурных ошибок, которые делают указ об отставке недействительным. Фестинг позднее признал факт "некоторых дискуссий" по поводу законности вынесенного решения, однако заверил, что авторитетные источники, в том числе юристы ордена, признали правильность соблюдения процедуры.

На прошлой неделе Ватикан выступил с открытым обращением к членам Мальтийского ордена, уверив в поддержке и одобрении Святым престолом благотворительной деятельности госпитальеров.

"Для поддержки и уверенности в развитии благотворительных миссий Святой престол подтверждает полномочия пяти членов комиссии, назначенной Папой Франциском 21 декабря 2016 года для разбирательства по поводу причин кризиса центрального управления ордена, и отвергает любые попытки дискредитировать комиссию и ее работу", - цитировало документ "Радио Ватикана".

Сторонники фон Боуследже утверждают, что "презервативный скандал" был лишь поводом, использованным Фестингом и архиконсервативным кардиналом Реймондом Лео Берком для того, чтобы обвинить Папу в излишнем либерализме.

Папа Франциск ранее заявлял, что хотел бы, чтобы Римско-католическая церковь, насчитывающая 1,2 млрд членов, избегала "культурных войн" по поводу морали и проявляла милосердие к тем, кто не может жить по ее правилам, особенно к бедным.

Согласно официальной позиции Церкви, воздержание и моногамия в гетеросексуальном браке является лучшим способом остановить распространение СПИДа, однако Папа Бенедикт смягчил запрет на использование презервативов ради снижения риска распространения этой болезни. Папа Франциск также допустил использование презервативов для борьбы с некоторыми венерическими заболеваниями.

Мальтийский орден насчитывает 13,5 тыс. рыцарей, 25 тыс. сотрудников и около 80 тыс. волонтеров по всему миру. Не все члены ордена являются монахами, однако все они принимают обеты бедности, целомудрия и послушания Папе. Орден позиционирует себя как суверенное государство. Его владения в Риме и на Мальте имеют статус экстерриториальности. Мальтийский орден выдает собственные паспорта и имеет дипломатические отношения с более чем 100 государствами. Он наделен статусом постоянного наблюдателя при ООН.

Когда Наполеон захватил Мальту и изгнал оттуда госпитальеров, многие рыцари нашли прибежище в России. Так, например, кавалер ордена Юлий Литта в 26 лет стал самым молодым генералом русской армии. А российский император Павел I, оказывавший покровительство изгнанникам, был избран великим магистром несмотря на свое православное вероисповедание. Многие европейские страны признали это назначение, и Павел I начал процесс присоединения Мальты к Российской империи. Однако английский адмирал Нельсон после изгнания французов с острова восстановил власть прежнего великого магистра. После убийства Павла І связи России с Мальтийским орденом оборвались.