Папа Римский подписал декреты о прославлении восьмерых святых

Папа Римский Франциск 20 января дал распоряжение Конгрегации по канонизации святых опубликовать декреты, провозглашающие блаженным итальянского монаха, а достопочтенными – еще семерых подвижников, в числе которых духовный наставник Кароля Войтылы – впоследствии Папы Иоанна Павла II.

Католическая Церковь официально признала чудо, совершенное по молитвам к священнику-капуцину Арсенио да Триголо. Отец Арсенио родился в 1849 году в провинции Кремона (Италия), в 1874 стал священником. В 1892 он основал конгрегацию Сестер Марии – пресвятой утешительницы. Последние годы жизни он страдал от атеросклероза и скончался в 1909 в монастыре капуцинов в Бергамо. В январе 2016 Папа Франциск провозгласил о. Арсенио достопочтенным.

Среди тех, кто был признан достопочтенными – мирянин из Польши Ян Тырановский (1901-1947). Он был активным прихожанином церкви св. Станислава Костки в Кракове – в частности в годы нацистской оккупации. Считается, что Тырановский сыграл большую роль в формировании мировоззрения юного Кароля Войтылы, ставшего затем Римским Папой Иоанном Павлом II.

Папа Франциск также признал героические добродетели пяти священников – Иосифа Веча Вандора, кубинского миссионера-салезианца (1909-1979), мексиканца Раймондо Хардона Эрреры (1887-1934), а также священников Хуана Саэса Уртадо (1897-1982), Игнатия Бескина (1880-1952) и Франческо Конвертини (1898-1976).

Понтифик также провозгласил достопочтенной монахиню Сантину Марию Аддолорату (1897-1981), основательницу конгрегации Сестер – учениц Святейшего Сердца.