Папа Римский считает, что тем, кто не следует Библии, нет смысла ходить в церковь

Папа Римский встретился с прихожанами города Гуидония-Монтечельо неподалёку от Рима, где провёл беседу о настоящей вере. По его словам, сегодня люди привыкли больше говорить, чем делать, и совсем забыли о самом главном.

Папа Римский заявил, что тем, кто не следует учению Библии в повседневной жизни, нет смысла ходить в церковь. Глава католической церки вновь высказался против так называемых христианских попугаев, которые много говорят о религии, но не делают добрых дел.

— Если я говорю, что я католик и хожу на мессу, но не общаюсь со своими родителями, не помогаю своей бабушке или тем, кто нуждается, то тогда нет смысла в моей вере. Те, кто так поступает, это настоящие попугаи — только слова, слова, слова, — объяснил папа Франциск жителям города Гуидония-Монтечельо неподалёку от Рима.

Глава католической церкви также напомнил, что вера выражается в трёх вещах: словах, сердце и руках. И несмотря на то, что бывает очень трудно простить человека, который сделал по отношению к тебе зло, в повседневной жизни это просто необходимо.

— Прощение должно быть дано сердцем, даже если ты не скажешь этого вслух, обращаясь с этим человеком, как будто ничего не случилось, — заявил он.