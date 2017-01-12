Папа Римский обратился к верным с видеопосланием, в котором выразил свои молитвенные прошения на январь

Папа Франциск обратился к верующим с видеопосланием, в котором выражает свои молитвенные прошения на январь: «Помолимся обо всех христианах, дабы, верные учению Господа, они стремились с молитвой и братской любовью восстановить полное церковное единство, сотрудничая между собой в решении злободневных проблем человечества».

Как сообщает "Радио Ватикана", в видеообращении, опубликованном Апостольством молитвы, Святейший Отец отмечает, что «в современном мире многие христиане из разных Церквей вместе служат нуждающемуся человечеству, становясь на защиту человеческой жизни и её достоинства, творения, выступая против несправедливости. Это желание шагать и работать вместе в служении солидарности на благо самых слабых и страдающих является источником всеобщей радости».

В завершение своего видеопослания Папа Франциск призывает христиан вместе с ним просить у Бога, «дабы все люди способствовали своими молитвами и братской любовью восстановлению церковного единства, отвечая на вызовы, стоящие перед человечеством».