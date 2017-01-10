Папа Римский призвал как можно скорее решить гуманитарную проблему на востоке Украины

Папа Франциск во время традиционной встречи с дипломатами призвал как можно скорее решить гуманитарную проблему на востоке Украины. Об этом сообщает "Радио Ватикана".

Папа Римский обратился к послам со словами о необходимости диалога и поиска реальных решений, которые бы гарантировали мир и безопасность в мире.

«Также и в Европе, где не хватает напряжения, готовность к диалогу составляет единственный путь для гарантирования безопасности и развития континента. С симпатией воспринимаю инициативы, направленные на пользу объединения Кипра, ведь именно сегодня заново начинаются переговоры, в то же время пожелание, чтобы в Украине решительно устремлялись вперед в поиске реальных решений для полного осуществления обязательств, взятых на себя сторонами, и, прежде всего, чтобы был быстрый ответ на гуманитарную ситуацию, которая до сих пор остается тяжелой», – таким было одно из пожеланий Папы Франциска, сказанное во время традиционной в начале года встречи с дипломатическим корпусом, аккредитованным при Святом Престоле.