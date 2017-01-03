Радио Ватикана 7 января будет транслировать Литургию в украинско-византийском обряде (укр.)

У суботу, 7 січня 2017 р., з нагоди празника Христового Різдва за юліанським календарем, на хвилях Ватиканського Радіо транслюватиметься Свята Літургія в українсько-візантійському обряді, після якої передаватиметься концерт колядок, повідомляє РіСУ.

Початок – о 9:15 київського часу. Святковий ефір триватиме до 12:30 київського часу. Запрошуємо колядувати разом з нами.

Богослуження української служби Радіо Ватикану транслюються на коротких хвилях 31 метра частотою 9850 кГц та 25 метрів частотою 11740 кГц, а для Риму і околиць цього року святкове богослуження вперше транслюватиметься на FM-каналі 103,8 МГц.

Для прослуховування наживо через Інтернет обрати 3 канал у відповідній закладці. У розділі «частоти» можна знайти параметри для прослуховування через супутник.