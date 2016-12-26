Папа Римский призвал стороны конфликта на востоке Украины к выполнению обязательств для установления мира

Папа Римский Франциск призвал стороны конфликта на востоке Украины к выполнению обязательств для установления мира.

Об этом он сказал с балкона базилики Святого Петра в Ватикане вчера во время традиционного послания Urbi et Orbi по случаю праздника Рождества Христова по западному обряду, передает Радио Свобода.

«Мир мужчинам и женщинам, которые до сих пор страдают от последствий конфликта в восточной Украине, где безотлагательным является общее желание принести облегчение населению и выполнить принятые на себя обязательства», – сказал понтифик.

В своем послании Франциск вспомнил о странах и территориях, жители которых больше всего страдают от внутренних, вооруженных конфликтов, войн, гуманитарного кризиса – о Сирии и отдельно городе Алеппо, о Святой Земле (Израиль), Ираке, Ливии, Йемене, Нигерии, Южном Судане, Демократической Республике Конго, Колумбии, Венесуэле, Мьянме, Корейском полуострове.

«Сегодня эта весть расходится по всей земле, желая достичь всех народов, особенно тех, которые ранены войнами и острыми вооруженными конфликтами, и тех, кто сильнее всех чувствует стремление к миру...Мир тем, кто получил ранения или потерял дорогих людей в жестоких терактах, которые посеяли страх и смерть в сердцах многих стран и городов», – обратился глава Римо-католической церкви к тысячам верующих, собравшихся на площади Святого Петра в Ватикане.

25 декабря верующие западного обряда встретили Рождество Христово.